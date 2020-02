De vraag naar mondmaskers als gevolg van het virus 2019-nCoV is op dit moment groter dan het aanbod. Dat zegt 3M, de wereldmarktleider op dit gebied. De vraag is nu zo groot dat in het orderverwerkingssysteem van de producent controles zijn ingebouwd zodat de mondkapjes gaan naar waar ze het hardst nodig zijn.

"De mondmaskers worden geprioriteerd uitgegeven, dat wordt gemonitord", zegt een woordvoerder van 3M dinsdag desgevraagd tegen NU.nl. "De wereldwijde vraag is enorm gestegen en we hebben de productie op onze locaties opgevoerd. De fabrieken draaien nu op volle kracht." Een paar weken geleden kon nog aan de vraag worden voldaan.

"We zijn voortdurend in overleg met onze klanten, overheden en de gezondheidsautoriteiten om te zorgen dat de mondmaskers komen bij de mensen die ze moeten gebruiken." Dat zijn volgens de woordvoerder bijvoorbeeld mensen in fabrieken die hun werk veilig moeten kunnen doen. "En mensen in de gezondheidszorg."

De Chinese overheid maakte maandag bekend dat binnen een week tijd een fabriek voor mondkapjes uit de grond wordt gestampt om tegemoet te komen aan de grote vraag. Die nieuwe productiefaciliteit krijgt een capaciteit van 250.000 stuks per dag.