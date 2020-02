Turkse aanklagers hebben dinsdag arrestatiebevelen tegen bijna zevenhonderd vermoedelijke aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen uitgevaardigd, meldt staatsomroep Anadolu.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verdenkt Gülen ervan achter de militaire couppoging van 2016 te zitten. Gülen ontkent elke betrokkenheid.

Het gaat om onder anderen werknemers van het leger en het Turkse ministerie van Justitie, 228 van hen worden verdacht van betrokkenheid bij de coup.

Onder de militaire verdachten zijn 101 actieve officieren. Daarnaast worden 71 (oud-)medewerkers van het ministerie van Justitie verdacht van het steunen van Gülen. 33 van de 71 zijn nog actief bij het ministerie.

Later op dinsdag kondigden openbaar aanklagers aan nogmaals 467 vermoedelijke aanhangers van Gülen willen vervolgen in het kader van een onderzoek naar vermeende corruptie bij politieverhoren.

Gülen was met zijn grote en actieve aanhang ooit een belangrijke politieke bondgenoot van Erdogan, maar de twee kregen in 2013 ruzie. Erdogan zei toen al dat Gülen bezig was om met zijn aanhangers "een staat binnen een staat" te organiseren.

Sinds de mislukte staatsgreep zijn 80.000 mensen gearresteerd en hebben 150.000 personen, onder wie militairen, hun baan verloren.