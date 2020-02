China stuurt Oeigoeren naar gevangeniskampen wegens onder meer het dragen van baarden, klikken op internetlinks die naar buitenlandse pagina's leiden, of omdat ze online contact hadden met mensen in andere landen. Dat zou blijken uit gelekte staatsdocumenten die in handen zijn van de BBC.

De 137 pagina's aan documenten zouden afkomstig zijn van dezelfde bron die vorig jaar onthulde hoe China honderdduizenden, voornamelijk Oeigoerse, moslims hersenspoelt in zwaarbeveiligde gevangeniskampen.

In de documenten staan de gegevens van ruim 3.000 personen uit de westerse regio Xinjiang. Bij deze personen staat hun dagelijks leven beschreven en waarom personen verdacht worden. Van 311 personen staat hun persoonlijke achtergrond beschreven, evenals hun religieuze gewoonten en persoonlijke relaties met vrienden, buren en familie.

Bij de personen staat ook vaak een opgelegde straf aangegeven en bijvoorbeeld of vrijgelaten personen weer terug moeten naar de kampen.

Persoon die 'geen gevaar vormde' moest toch naar kamp

De redenen voor straf variëren sterk. Zo moest een persoon "heropgevoed" worden omdat hij op een internetlink klikte en per ongeluk op een buitenlandse website kwam.

Een andere man zou "geen praktisch gevaar vormen", maar omdat hij een paspoort had aangevraagd en dus mogelijk naar het buitenland wilde reizen was de reden om hem in het kamp op te sluiten.

Vanwege het dragen van een "dikke tweekleurige baard en het organiseren van religieuze studiegroepen" moest een man vijf jaar naar een kamp.