De laatste 255 gasten en 747 bemanningsleden die op dit moment nog op de Westerdam zitten, moeten naar verwachting nog enkele dagen op het cruiseschip in de haven van de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville blijven, meldt rederij Holland America Line (HAL) maandag. Aan boord zijn nog 29 Nederlanders.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Enkele Cambodjaanse artsen zijn maandag aan boord geweest om de overgebleven mensen op het schip te testen op COVID-19, de ziekte die het coronavirus 2019-nCoV veroorzaakt. Volgens de HAL duurt het enkele dagen voordat de testresultaten binnen zijn. Tot die tijd mag niemand het schip verlaten.

Gasten in een hotel in de Cambodjaanse stad Phnom Penh zijn ook getest. Van de eerste testgroep (406 mensen) bleek niemand besmet. Zij hebben allemaal toestemming gekregen om naar huis te reizen.

Maandag mochten 60 van de 91 Nederlanders het schip verlaten. 26 Nederlanders bevinden zich op dit moment nog in hotels in Cambodja. Volgens de HAL worden zowel de gasten op de Westerdam als in de hotels "zeer goed verzorgd". Ook krijgen zij hulp bij het eventueel verkrijgen van nieuwe medicijnen.

Amerikaanse testte positief op virus

Volgens de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Bruno Bruins (Medische Zorg) is er met zowel de Nederlanders in Cambodja als de HAL "nauw contact".

In een maandagavond gepubliceerde Kamerbrief schrijven zij dat er ook meerdere Nederlanders op eigen gelegenheid naar huis zijn vertrokken. Zij hebben de oproep gekregen om contact op te nemen met de lokale GGD als zij thuis zijn, omdat zij mogelijk contact hebben gehad met de Amerikaanse vrouw, die nadat zij de Westerdam had verlaten en was overgevlogen naar Maleisië, positief testte op het virus.

In totaal waren er 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip.