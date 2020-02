Het Thaise leger heeft maandag ingestemd met een voorstel van de hoogste legergeneraal Apirat Kongsompong om de commerciële activiteiten van het leger op 160 duizend hectare grond over te dragen aan het Thaise ministerie van Financiën.

Kongsompom beloofde eerder al grote hervormingen in het Thaise leger na de schietpartij waarbij een militair tientallen mensen doodschoot. Door de schietpartij stonden de commerciële nevenactiviteiten van het Thaise leger sterk ter discussie.

Nu heeft Kongsompong besloten om de verantwoordelijkheid voor commerciële activiteiten in een gebied van 160 duizend hectare, die goed zijn voor een totale omzet van 31 miljard euro, over te hevelen naar het ministerie van Financiën. Het gaat bijvoorbeeld om hotels, golfbanen, tankstations en vastgoed.



De Thaise militair opende op 8 februari het vuur op winkelende mensen. Bij de schietpartij kwamen zeker 27 mensen om het leven, onder wie uiteindelijk de schutter zelf. Zeker 52 mensen raakten gewond. De militair zou een Humvee-voertuig van zijn basis gestolen hebben. Volgens de Thaise premier zou de schutter bedonderd zijn na een zakendeal, mogelijk een deal over vastgoed.