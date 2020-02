In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn maandag duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het beleid van de regering van president Desi Bouterse.

Het Onafhankelijkheidsplein staat vol met demonstranten die gehoor geven aan de oproep die activist Stephano 'Pakittow' Biervliet twee weken geleden deed op Facebook. "Alles plat! Weg met de NDP! Surinamers dit is uw kans. Kom vechten voor jouw rechten, alles of niets!"

Vooral het financieel en economisch beleid van de regering-Bouterse en zijn politieke partij Nationale Democratische Partij (NDP) moeten het ontgelden. De Surinaamse Dollar is sinds 2010, het jaar dat Bouterse president werd, een stuk minder waard geworden. Ook heeft de regering 100 miljoen dollar van de kasreserves van de commerciële banken, voor een deel spaargeld van de bevolking, gebruikt voor overheidsuitgaven zonder dat die banken dat wisten.

De protestactie wordt ondersteund door een groot aantal politieke partijen en diverse vakbonden, van verplegend personeel tot leerkrachten. Ruim honderd bedrijven hebben hun personeel toestemming gegeven om aanwezig te zijn.

'Laten we de mensen bewust maken voor de verkiezingen'

Het is niet de bedoeling om een revolutie te ontketenen en meteen het aftreden van Bouterse te eisen, zegt Biervliet in de Suriname Herald. "Laten we de mensen meer bewust maken voor de verkiezingen van 2020."

Op 25 mei zijn er landelijke verkiezingen in Suriname. Desi Bouterse heeft al aangegeven gewoon als lijsttrekker van de NDP de verkiezingen in te gaan met de intentie om door te gaan als president. Hij heeft sinds 2010 twee termijnen als president gediend.

In december vorig jaar is Bouterse door de Surinaamse krijgsraad tot twintig jaar cel veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982. Hij gaat tegen deze veroordeling in hoger beroep.