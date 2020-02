Het Franse parlement buigt zich vanaf maandag over de pensioenhervormingsplannen van president Emmanuel Macron. De bespreking kan even duren, want de oppositie heeft maar liefst 41.000 amendementen ingediend.

De verwachting is dat het een marathonvergadering zal worden. De bedoeling is dat het parlement op 3 maart gaat stemmen, maar nu al wordt ingecalculeerd dat dit een week later wordt.

De pensioenhervormingen hebben in Frankrijk geleid tot veel protesten, waarbij tienduizenden mensen de straat op gingen en het openbaar vervoer vaak stil kwam te liggen. In december en januari heeft de Parijse metro 46 dagen niet gereden. Ook maandag waren er bij het gebouw van de Assemblée nationale protesten, waarbij enkele demonstranten zijn gearresteerd.

Het huidige Franse pensioenstelsel stamt uit de periode net na de Tweede Wereldoorlog en is hard aan modernisering toe. Het door Macron voorgestelde "universele pensioenstelsel" roept onder de Fransen veel afkeer op. Met het nieuwe pensioenstelsel worden de 42 speciale pensioenregelingen afgeschaft en ondergebracht onder één pensioenstelsel. De wettelijke pensioenleeftijd stijgt daarmee van 62 naar 64 jaar.

Doordat Macron de afgelopen tijd onder druk enkele wijzigingen in de plannen heeft doorgevoerd, is het voor weinig Fransen nog duidelijk wat de plannen precies inhouden.