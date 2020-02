Er zijn 99 nieuwe besmettingen met het coronavirus 2019-nCoV op het cruiseschip Diamond Princess vastgesteld, meldt het Japanse ministerie van Gezondheid maandag.

Het aantal besmettingen op het schip komt daarmee op 454. De Diamond Princess ligt sinds 3 februari voor de haven van de Japanse stad Yokohama in quarantaine.

Ruim 12 procent van de passagiers op de Diamond Princess is nu besmet. Het betreft de grootste stijging in het aantal besmette passagiers tot nu toe.

Aan boord van het schip zijn 3.700 mensen, onder wie vijf Nederlanders. Het Japanse gezondheidsministerie is bezig iedereen op de Diamond Princess te testen op het virus.

Passagiers bevinden zich inmiddels al weken in quarantaine, sommigen in cabines zonder ramen.

Ook Australië evacueert burgers

Australië kondigde maandag aan burgers van het schip te gaan evacueren. Het land volgt daarmee Hongkong, Canada en de VS. De landen vliegen alleen burgers terug die niet besmet zijn.

De Verenigde Staten zei de burgers "uit een overmaat aan voorzorg" naar huis te vliegen. De vierhonderd Amerikaanse burgers komen naar verwachting maandagochtend (lokale tijd) aan in de VS.

De vijf Nederlanders aan boord zijn voor zover bekend niet besmet met het virus. Na het einde van de quarantaine op 19 februari kunnen de onbesmette passagiers op eigen houtje naar huis, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag aan NU.nl.

Japan legt feestelijkheden stil

In Japan zijn de feestelijkheden rondom de verjaardag van keizer Naruhito ondertussen stilgelegd uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus. Het feest werd voor het laatst stilgelegd in 1996 tijdens een gijzeling op de Japanse ambassade in Peru.

Afgelopen week viel in Japan het eerste dodelijke slachtoffer door het virus. Buiten het schip zijn zo'n 65 mensen in Japan besmet.

Experts waarschuwen dat een verdere verspreiding van het virus Japan een recessie in kan storten, vanwege teruglopende inkomsten uit toerisme. De economie van Japan lijdt maanden onder een flinke belastingverhoging en de nasleep van tyfoon Hagibis.