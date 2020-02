Het parlement van Noord-Macedonië is zondag ontbonden. Ook werd er een datum geprikt voor vervroegde verkiezingen. Op 12 april gaan de Noord-Macedoniërs naar de stembussen, acht maanden voor het einde van de huidige zittingsperiode.

108 van de 120 parlementariërs stemden in met de ontbinding. Het parlement wordt vervangen door een interim-regering.

De vervroegde verkiezingen worden gezien als test voor de sociaaldemocratische partij van Zoran Zaev, die vorige maand aftrad als premier van Noord-Macedonië. Dan zal duidelijk worden of Zaevs pro-Europese beleid steun krijgt.

Een van zijn verkiezingsbeloftes was dat hij ervoor zou zorgen dat het land kan toetreden tot de EU. Dat is hem niet gelukt. In oktober blokkeerde de Franse president Emmanuel Macron gesprekken tussen de EU en Noord-Macedonië. Frankrijk wil dat de EU eerst het toetredingsproces verandert.

Noord-Macedonië had na het oplossen van een geschil met Griekenland gehoopt gesprekken te mogen voeren met de EU. De Grieken wilden al decennialang dat het buurland de naam Macedonië zou aanpassen, omdat een Griekse provincie ook zo heet. Het land stemde vorig jaar in met een naamsverandering.

Naast Noord-Macedonië hebben ook Albanië, Servië, Montenegro, Bosnië en Kosovo plannen om toe te treden tot de EU. Noord-Macedonië treedt dit jaar wel toe tot de NAVO.