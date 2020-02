Van de 91 Nederlanders die zich op het cruiseschip Westerdam bevonden, hebben er 60 het schip na het aanmeren in Cambodja verlaten. Dat meldt de NOS na reactie van de Holland America Line. Er zijn nog 747 bemanningsleden en 233 van de oorspronkelijke 1.455 passagiers aan boord van het schip.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Holland America Line was niet bereikbaar voor een reactie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen NU.nl niet te twijfelen aan de cijfers die de rederij meldt, maar heeft deze informatie nog niet zelf ingezien.

De Nederlanders die nog aan boord zijn, zouden het schip niet mogen verlaten. Zaterdag werd bekend dat een Amerikaanse vrouw aan boord van het schip is besmet met het coronavirus 2019-nCoV. Pas nadat zij het schip had verlaten en was overgevlogen naar Maleisië, testte ze positief op het virus.

Een groot deel van de passagiers had het schip al verlaten toen dit bekend werd. Een Nederlands echtpaar was ook al van de Westerdam af, maar mag niet terugvliegen naar Nederland omdat het stel mogelijk met de Amerikaanse vrouw in contact is geweest. Een vertegenwoordiger van het Nederlandse consulaat zou inmiddels bij de gedupeerden langs zijn geweest om met ze te praten, laat een bron aan NU.nl weten.

Wereldwijd zijn meer dan 68.000 mensen besmet met het coronavirus en zijn ruim 1.650 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Buiten China overleden in totaal vier patiënten in Frankrijk, Hongkong, Taiwan en de Filipijnen.