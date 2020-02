De politie in Costa Rica heeft zaterdag een recordhoeveelheid drugs onderschept. Het zou gaan om meer dan 5.000 kilo cocaïne, die de Rotterdamse haven als eindbestemming had.

Agenten vonden de drugs in de haven van Limón in een container bedoeld voor sierbloemen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Michael Soto Rojas.

De container was eerder als verdacht aangemerkt en werd doorzocht. Meer dan tweehonderd koffers bleken te zijn volgestopt met ruim vijfduizend zakjes cocaïne. Een 46-jarige Costa Ricaanse man is opgepakt en zit vast op verdenking van drugssmokkel.

Het is nog onduidelijk wat de straatwaarde van de enorme lading drugs is. Costa Ricaanse autoriteiten hebben zwaarbewapende politiemensen ingezet om de drugs te bewaren. Het land in Centraal-Amerika wordt regelmatig door smokkelaars gebruikt om drugs van Zuid-Amerika naar Europa te vervoeren.