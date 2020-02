Luchtaanvallen in Jemen hebben zaterdag aan meer dan dertig burgers het leven gekost, meldt The New York Times. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn.

Volgens de humanitaire coördinator van de Verenigde Naties voor Jemen, Lise Grnade, zijn er zeker 31 burgers om het leven gekomen en raakten twaalf anderen gewond. Volgens de gezondheidsautoriteiten van de Houthi-rebellen zijn er zeker 32 doden. Veel van de gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Volgens aan Iran gelieerde Houthi-rebellen waren de luchtaanvallen een wraakactie van de internationale coalitie van Saoedi-Arabië en de Jemenitische regering, omdat de Houthi-rebellen vrijdag een oorlogsvliegtuig van de coalitie hebben neergeschoten boven de provincie Jawf. Het is niet duidelijk of bij die aanval mensen om het leven zijn gekomen.

Een woordvoerder van hulporganisatie Save The Children heeft zaterdag opgeroepen om geen wapens meer te leveren aan de deelnemende partijen in het conflict. Saoedi-Arabië heeft voor miljaren euro's aan wapens gekocht van onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk. Iran heeft altijd ontkend wapens te leveren aan de rebellen.

Sinds 2015 is Jemen verwikkeld in een burgeroorlog tussen de overheid en Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt samen met de Jemenitische regering een internationale coalitie tegen de Houthi's.

Door de onrust blijven de prijzen in het land stijgen, waardoor mensen geen voedsel kunnen kopen. Volgens cijfers van het Rode kruis lijden 3,2 miljoen vrouwen en kinderen aan acute ondervoeding.