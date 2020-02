In Sedan, in de Franse Ardennen, zijn zaterdagmiddag tientallen Nederlandse en Franse voetbalsupporters met elkaar in gevecht geraakt, melden Franse media. Er zijn zes mensen gewond geraakt. Een van hen zou er slecht aan toe zijn.

De vechtpartij brak rond 13.30 uur uit. Ongeveer honderd Nederlanders zouden een groep van vijftig fans van de voetbalclub Bastia uit Corsica hebben aangevallen. Volgens de Franse autoriteiten zijn de meeste gewonden Nederlanders. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Franse media melden dat de Nederlanders supporters van FC Utrecht zijn. Volgens een woordvoerder van de politie waren ze gekomen om te vechten, niet voor voetbal. De voetbalclubs SC Sedan en Bastia, uit de Franse vierde divisie, speelden zaterdagmiddag een wedstrijd tegen elkaar.

Het is niet de eerste keer dat er in Sedan een gevecht uitbreekt waarbij supporters van FC Utrecht betrokken zijn. In 2007 gingen er mensen met Franse supporters op de vuist toen de voetbalclub Paris Saint-Germain in de stad in het noorden van Frankrijk speelden.

Volgens lokale media voelen sommige supporters van FC Utrecht zich verbonden met SC Sedan, omdat voormalig FC Utrecht-speler David di Tommaso, die in 2015 overleed, eerder bij de club onder contract stond. Om die reden reizen supporters van FC Utrecht vaker af naar Sedan.

Er is nog niemand opgepakt naar aanleiding van de vechtpartij. De politie doet nog onderzoek.