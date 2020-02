In Burundi is een massagraf gevonden met ruim zesduizend lichamen. De lichamen werden gevonden door een commissie die onderzoek doet naar verschillende gewelddadige geschiedenissen in het kleine Oost-Afrikaanse land.

De vondst is tot nu toe de grootste die de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Burundi gedaan heeft. In het graf bevonden zich in totaal 6.032 lichamen.

Vermoedelijk zijn de lichamen van vermoorde Hutu's tijdens de burgeroorlog met Tutsi's. Net als in buurland Rwanda vond er in Burundi een conflict plaats tussen de twee etnische groepen. In Burundi duurde deze oorlog van 1993 tot 2005 en kostte het aan zo'n 300.000 mensen het leven.

Burundi stelde in 2014 een Waarheids- en Verzoeningscommissie in die de gewelddadige periodes en wreedheden in het land moet onderzoeken. De commissie richt zich op burgeroorlogen, massamoorden en koloniale bezettingen.

Tot dusver heeft de commissie ruim 4.000 massagraven in kaart gebracht en meer dan 142.000 slachtoffers geïdentificeerd.

Recente mensenrechtenschendingen worden niet onderzocht

De commissie onderzoekt gewelddadigheden die plaatsvonden vanaf 1885, het begin van de koloniale overheersing door eerst Duitsland en later België. Etnische onenigheid tussen de Hutu's en de Tutsi's bestonden ook voor de kolonisatie van het land, maar bereikten tijdens en na de overheersing meerdere malen een kookpunt.

Critici wijzen erop dat de commissie geen mandaat heeft om recentere en huidige mensenrechtenschendingen te onderzoeken die plaatsvinden onder president Pierre Nkurunziza. Dit terwijl de Verenigde Naties waarschuwt voor nieuwe gewelddadigheden tijdens de aankomende verkiezingen in mei 2020.

Sinds 2015 zijn honderden burgers omgekomen tijdens botsingen met veiligheidstroepen, toen Nkurunziza zich voor een derde keer verkiesbaar stelde. Ook worden individuele dissidenten gewelddadig onderdrukt, stellen mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch.