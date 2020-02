Het coronavirus 2019-nCoV heeft in Europa een eerste slachtoffer geëist. In Frankrijk bezweek een tachtigjarige Chinese toerist zaterdag aan de gevolgen van de ziekte COVID-19, meldt de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn.

De vrouw zou medio januari in de Franse hoofdstad Parijs zijn aangekomen en amper tien dagen later in quarantaine zijn gezet in een ziekenhuis.

Wereldwijd zijn tot dusver ten minste 1.500 personen overleden. Het overgrote deel daarvan overleed in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak. Ook de Filipijnen, Hongkong en Japan meldden eerder een sterfgeval.

Nog eens 67.000 mensen zijn op dit moment besmet met het virus. Tienduizend van hen zouden in kritieke toestand in Chinese ziekenhuizen liggen. In Europa zou het gaan om bijna vijftig besmettingen.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat ongeveer 2 procent van de dragers van het virus overlijdt. Samen met de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) monitort het RIVM de gezondheid momenteel van circa twintig Nederlanders die zijn teruggekeerd uit Wuhan en in quarantaine zijn gezet.

Virusuitbraak treft nu ook Afrikaanse continent

Vrijdag werd bekend dat een persoon in Egypte ziek was geworden, waardoor de virusuitbraak ook het Afrikaanse continent treft.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet woensdag in de wekelijkse update weten dat de uitbraak "nog alle kanten op kan gaan". De Verenigde Naties (VN) noemde het virus "een grote bedreiging voor de mensheid" en stuurde, net als de WHO, een crisismanagementteam naar China om het Aziatische land te helpen met de bestrijding van het coronavirus.

