Bij een brand in een weeshuis in Haïti zijn vijftien kinderen omgekomen, meldden autoriteiten vrijdag. De brand wakkert een debat aan over de honderden weeshuizen in het land die zonder vergunning gerund worden.

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) uit in het tehuis. Twee kinderen kwamen direct om het leven door de vlammen, dertien anderen overleden doordat zij rook hadden ingeademd.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Een van de kinderen uit het weeshuis vertelt aan persbureau Reuters dat er kaarsen waren aangestoken, omdat de stroom uit was en de elektriciteitsgenerator buiten werking was.

In totaal verbleven er circa zestig kinderen in het weeshuis dat werd gerund door een religieuze groep uit de Verenigde Staten. De groep had geen vergunning voor het weeshuis.

In Haïti zijn in totaal 754 weeshuizen, maar slechts 35 daarvan zijn geautoriseerd. De afgelopen jaren heeft de lokale overheid ongeveer 160 tehuizen gesloten. Ook heeft de regering de opening van nieuwe tehuizen tegengehouden.