Bij een schietpartij bij een comedyshow in Berlijn is vrijdagavond minstens één dode gevallen, melden Duitse media. Ook zijn in ieder geval vier mensen gewond geraakt. De schutters zijn gevlucht.

De schietpartij vond plaats bij de Tempodrom, een evenementenlocatie in de wijk Kreuzberg waar op dat moment een comedyshow bezig was. Een deel van het publiek zou hebben gedacht dat de schoten onderdeel waren van de show. Hierdoor zou er korte tijd verwarring zijn ontstaan.

Er zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig op de evenementenlocatie. Het gebied is afgezet door zwaarbewapende agenten. De bezoekers van de comedyshow zijn naar buiten begeleid.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn. Volgens Duitse media zijn drie van de vier gewonden zelf naar het ziekenhuis gegaan. Één slachtoffer zou er slecht aan toe zijn.

Kort voor de schietpartij zou er onenigheid zijn ontstaan bij de evenementenlocatie. Het is nog niet duidelijk of de ruzie en de schietpartij verband houden met elkaar.

De politie gaat uit van meerdere daders. Zij zijn op de vlucht geslagen en worden nog gezocht.