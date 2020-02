De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een rapport aan het Amerikaanse Congres, waarin hij het ombrengen van de Iraanse generaal Qassem Soleimani rechtvaardigt, weggelaten dat een "directe dreiging" de aanleiding zou hebben gevormd voor de aanval vorige maand, meldt CNN vrijdag. Eerder beweerde Trump juist dat de aanval nodig was om Amerikaanse burgers te beschermen tegen zo'n dreiging.

De Iraanse generaal Soleimani werd begin januari door de Verenigde Staten gedood bij een droneaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Het Witte Huis is wettelijk verplicht om een rapport naar het Amerikaanse Congres te sturen na een militaire actie zoals de aanval op Soleimani. In het rapport moet het Witte Huis uiteenzetten welke gegronde redenen het had voor zo'n aanval.

In het rapport staat dat "Iran's eerdere en recente activiteiten, gekoppeld met inlichtingen, erop wezen dat het Iraanse leger een dreiging vormde voor de Verenigde Staten in Irak, en dat de luchtaanval was bedoeld om Amerikaans personeel te beschermen en toekomstige Iraanse aanvallen te voorkomen".

Volgens Eliot Engel, de hoogste Democraat in de commissie voor Buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden is het officiële rapport in strijd met de "valse" bewering van de president dat hij de generaal liet ombrengen vanwege een "directe dreiging" voor de VS. Zo'n dreiging wordt in het rapport niet genoemd.

Trumps kabinet gaf tegenstrijdige verklaringen

Sinds de aanval op Soleimani hebben leden van Trumps kabinet tegenstrijdige verklaringen gegeven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat het ombrengen van Soleimani onderdeel was van een bredere strategie om Amerikaanse tegenstanders af te schrikken.

Ook een mogelijke aanval op vier Amerikaanse ambassades werd als reden gegeven, maar de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dat er geen hard bewijs was dat Iran een aanval plande.

Tijdens een debat vorige maand slaagde Trumps kabinet er niet in om Democraten binnen het congres te overtuigen van de noodzaak om de Iraanse generaal uit te schakelen.

Donderdag nam de Amerikaanse Senaat een resolutie aan die Trump beperkt in zijn militaire acties in Iran. Trump heeft al aangekondigd deze wetgeving met een veto aan de kant te schuiven. De senaat kan dat veto weer ongedaan maken met een tweederdemeerderheid, maar dat lijkt vanwege de Republikeinse meerderheid in de Senaat onwaarschijnlijk.