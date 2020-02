Een jury in New York heeft advocaat Michael Avenatti vrijdag schuldig bevonden aan een poging tot afpersing van Nike en aan oplichting. De voormalige advocaat van pornoactrice Stormy Daniels zou hebben gedreigd schadelijke informatie over het bedrijf naar buiten te brengen. Hij eiste 20 miljoen dollar (circa 18,5 miljoen euro) van Nike om zijn mond te houden.

Avenatti zou Nike ervan verdenken fraude te plegen door illegale betalingen te doen aan de families van jonge basketbalspelers op Amerikaanse scholen. Het bedrijf heeft de beschuldigen weersproken.

De advocaat zou tegen Nike hebben gezegd dat hij een persconferentie alleen tegen betaling zou afblazen. Hij vroeg ook om 1,5 miljoen dollar voor een cliënt. Avenatti beloofde tijdens de persconferentie een groot schandaal, waarin Nike de spil was, naar buiten te brengen.

Avenatti werd bekend doordat hij Daniels bijstond toen zij beweerde een affaire met de Amerikaanse president Donald Trump te hebben gehad. De pornoactrice kreeg in 2016 130.000 euro aan zwijggeld betaald, maar besloot het verhaal twee jaar later alsnog naar buiten te brengen omdat het contract volgens haar niet geldig was.

Avenatti riskeert een gevangenisstraf van ruim veertig jaar. De rechter doet op 17 juni uitspraak.