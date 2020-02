Het Afrikaanse land Egypte meldt de eerste besmetting met het virus 2019-nCoV. Het zou om een "buitenlander" gaan die inmiddels in quarantaine in een ziekenhuis ligt.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg dan ons liveblog.

Het is voor het eerst dat een besmetting met het nieuwe coronavirus op het Afrikaanse continent is bevestigd. Op het continent wonen zo'n één miljoen Chinese burgers en elke dag reizen honderden mensen van en naar China.

Gezondheidsorganisaties hebben al eerder aangegeven zich zorgen te maken over de verspreiding van het coronavirus in Afrika. Gezondheidswerkers met ervaring in diverse Afrikaanse landen zeggen dat de landen niet zijn berekend op een grote uitbraak.

Afrikaanse landen nemen maatregelen zoals extra controles op vliegvelden en havens en verbeterde quarantainefaciliteiten, maar er zijn chronisch te weinig testkits.

Zuid-Amerika is nu het enige continent waar nog geen besmetting met het coronavirus is gemeld.

Volgens de laatste cijfers van de gezondheidsorganisatie WHO zijn er wereldwijd inmiddels bijna 50.000 mensen besmet, het merendeel in China. Buiten het land zijn tot nu toe ruim 500 positieve gevallen bekend, verdeeld over 24 landen. In China zijn tot nu toe ruim 1300 mensen overleden, buiten China twee: een op de Filipijnen, een in Japan.