De Duitse politie heeft vrijdag twaalf mannen aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van terroristische aanslagen in het land. De terroristische groepering zou politici, asielzoekers en moslims als doelwit hebben.

Vier van de verdachten worden ervan verdacht in september vorig jaar de terroristische organisatie te hebben opgericht. De mannen hadden regelmatig contact via de telefoon en in chatgroepen, en ze kwamen enkele keren bijeen om de aanslagen voor te bereiden.

De acht andere mannen worden gezien als sympathisanten: zo steunden ze de terroristische organisatie met geld en wapens.

Vooralsnog hadden de mannen geen directe plannen voor een aanslag. Met de aanslagen wilde de groep verwoesting aanrichten en angst zaaien, "vergelijkbaar met een burgeroorlog", stelt de Duitse politie.