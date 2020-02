Benjamin Griveaux heeft zich vrijdagochtend teruggetrokken als kandidaat voor het burgemeesterschap in Parijs nadat donderdagavond een expliciete video werd verspreid waarin de man te zien is.

In een verklaring zegt Griveaux, die getrouwd is en drie kinderen heeft, dat hij en zijn familie al maandenlang gebukt gaan onder lasterlijke verklaringen en bedreigingen. Zo werd er gedreigd om privégesprekken van Griveaux openbaar te maken.

Donderdagavond werden seksueel getinte privégesprekken van Griveaux online verspreid. In de gesprekken, die plaatsvinden tussen Griveaux en een vermoedelijke minnares, plaatste Griveaux ook expliciete beelden van zichzelf.

De beelden zijn waarschijnlijk online gezet door de Russische activist Pyotr Pavlensky. Hij beweert de screenshots van de chat online gezet te hebben omdat Griveaux seksueel getinte gesprekken voerde met een vrouw waar hij niet mee was getrouwd. Pavlensky wilde deze naar eigen zeggen "hypocriete actie" openbaar maken.

Griveaux heeft nog niet bevestigd dat hij te zien is op de beelden, maar heeft wel besloten zijn campagne per direct stop te zetten. Zijn kans op het burgemeesterschap was volgens Reuters al onzeker: tijdens de laatste peilingen stond Griveaux op de derde plek.