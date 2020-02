De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een politieke podcast voor het eerst toegegeven dat hij zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani naar Oekraïne heeft gestuurd, schrijft CNN. Tijdens het afzettingsonderzoek tegen hem ontkende hij dit nog.

Wanneer hem gevraagd werd of het raar was om Giuliani naar Oekraïne te sturen, verdedigde Trump de keuze en noemde hij Giuliani een "misdaadbestrijder".

Hij liet daarbij weten dat hij liever met Giuliani werkt dan met Amerikaanse inlichtingendiensten. Het vertrouwen van Trump in deze diensten zou zijn geschaad door het Ruslandonderzoek.

Trump verdedigde zijn keuze door Giuliani "een van de beste aanklagers en de beste burgemeester" te noemen.

Trump ontkende eerder dat hij advocaat naar Oekraïne stuurde

Toen Trump eerder, nog tijdens het afzettingsonderzoek tegen hem, werd gevraagd of hij Giuliani naar Oekraïne had gestuurd, ontkende hij dit. Wel zei hij dat Giuliani bezig was om corruptie aan te pakken in het Oost-Europese land.

De betrokkenheid van Giuliani bij contacten tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky was een belangrijk onderdeel in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president.

Meerdere getuigen hadden verklaard dat Giuliani een centrale rol speelde in de poging van Trump om een strafrechtelijk onderzoek tegen zijn politieke rivalen af te dwingen.