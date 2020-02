De Amerikaanse justitieminister William Barr haalt donderdag uit naar zijn president en Republikeinse partijgenoot Donald Trump. Volgens Barr maken de tweets van Trump over lopende rechtszaken zijn werk "onmogelijk".

Barr komt in een interview met ABC voor zichzelf op, nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege de zaak rond Trump-adviseur Roger Stone. Vier aanklagers in deze zaak stopten deze week, nadat hun strafeis door het departement van Barr was ingetrokken. Dat is een ongebruikelijke stap.

Maandag werd tegen Stone nog zeven tot negen jaar cel geëist vanwege het afleggen van valse verklaringen tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het beïnvloeden van getuigen en het dwarszitten van de rechtsgang. Een jury achtte dat in november al bewezen.

President Trump noemde de strafeis tegen zijn kompaan dinsdag op Twitter een "gerechtelijke blunder". Niet lang na deze tweet trokken de aanklagers zich terug uit de zaak vanwege "inmenging vanuit het ministerie van Justitie". Een van de aanklagers nam uit protest zelfs ontslag.

'Trump heeft mij niets gevraagd'

Justitie in Washington stelt dat het besluit over de strafeis maandagavond - dus voor de tweets van Trump - al was genomen. Barr zegt dan ook dat de president hem nog nooit heeft gevraagd om in te grijpen in een rechtszaak.

"Toch maken statements en tweets over het departement, onze mensen, lopende zaken en rechters het onmogelijk om mijn werk te doen", haalt Barr uit naar Trump. "Ik moet ervoor zorgen dat in de rechtszalen en door de aanklagers integer werk wordt verricht."

Kritiek zit Trump niet dwars

Witte Huis-woordvoerder Stephanie Grisham zegt in een verklaring dat de opmerkingen van Barr de Amerikaanse president niet dwars zitten. Volgens Trump heeft Barr, net als iedere andere Amerikaan, het recht heeft om zijn meningen te geven. Volgens de verklaring heeft hij er vertrouwen in dat de justitieminister zijn werk goed doet en dat hij zich daarbij aan de wet houdt. Ook stelt de woordvoerder dat Trump sociale media gebruikt "om voor het Amerikaanse volk te vechten tegen de onrechtvaardigheden in het land, waaronder nepnieuws".

De justitieminister dacht voorafgaand aan Trumps statement waarschijnlijk gevolgen te gaat ondervinden van zijn uitspraken over de president. "Maar ik ben hier om te dienen als hoofdaanklager en ben verantwoordelijk voor alles wat op het ministerie gebeurt. Ik ben bovenal verantwoordelijk voor alles waar ik besluiten over moet nemen."

Barr is sinds hij vorig jaar aantrad nuttig geweest voor Trump. Zo sprak hij de president vrij van obstructie van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek, waar hoofdaanklager Robert Mueller dat niet wilde doen.

Roger Stone hoort vermoedelijk volgende week welke celstraf hij krijgt.