De passagiers van cruiseschip De Westerdam kunnen waarschijnlijk vrijdag naar huis. Het schip kwam in de nacht van woensdag op donderdag aan in Cambodja, nadat het bijna twee weken lang rondvoer in de Zuid-Chinese Zee omdat veel autoriteiten toegang weigerden uit angst voor het coronavirus 2019-nCoV.

Holland America Line, de rederij van het cruiseschip, bevestigt vluchten paraat te hebben staan voor vrijdagmiddag. Voor donderdag stonden ook al vluchten gereed, maar die zijn uitgesteld omdat "de complexe operatie, gezien de grote hoeveelheid betrokken organisaties, tijd nodig heeft", aldus de rederij.

De Nederlandse passagiers worden vrijdag opgevangen door twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Thailand, die naar Cambodja zijn afgereisd om de toeristen te helpen met een "spoedig vertrek".

De Cambodjaanse autoriteiten stelden nogmaals vast dat niemand op het schip besmet is met het coronavirus, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Aan boord van het schip bevinden zich 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders.