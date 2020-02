De Britse minister van Financiën, Sajid Javid, heeft donderdag aangekondigd per direct op te stappen. Zijn vertrek gaf een schokkende wending aan een herschikking van het Britse kabinet door premier Boris Johnson, waarbij op voorhand niet veel verrassingen werden verwacht.

De aankondiging van Javid kwam onverwacht. Herschikkingen binnen het Britse kabinet zorgen vaak voor een gespannen sfeer onder bewindspersonen, maar een woordvoerder van premier Johnson kondigde woensdag aan dat de naderende wijzigingen "niet spannend" zouden zijn.

Volgens Britse media kreeg Javid donderdag te horen dat hij zijn eigen team van adviseurs diende te ontslaan en voortaan gebruik moest maken van een team dat zou worden gedeeld met Downing Street 10. "De minister zei dat een bewindspersoon met zelfrespect die voorwaarden nooit zou accepteren", aldus een bron uit Javids naaste omgeving.

Andere prominente leden van het kabinet, zoals ministers Priti Patel (Binnenlandse Zaken), Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) en Michael Gove (geen portefeuille, belast met de Brexit) blijven op hun plek. Verschillende mindere goden, zoals ministers Andrea Leadsom (Zaken en Energie) en staatssecretaris Julian Smith (Noord-Ierse Zaken) moesten ook het veld ruimen.

Javid lag regelmatig overhoop met politiek adviseur van premier

Downing Street 10 lijkt de directe invloed op verschillende ministeries te willen uitbreiden. Dat past in de plannen van Johnsons politieke adviseur (en de facto chef-staf) Dominic Cummings, die weinig opheeft met de Britse ambtelijke top.

In de afgelopen weken schreven verschillende media over de gespannen relatie tussen Cummings en Javid. Eerstgenoemde ontsloeg vorig jaar augustus de woordvoerder van Javid, die zou hebben gelekt, zonder de minister op voorhand op de hoogte te stellen. Ook zouden Cummings en Javid met elkaar overhoop hebben gelegen over de begroting, die volgende maand moet worden gepresenteerd.

De minister wordt opgevolgd door zijn voormalige rechterhand op het ministerie, Rishi Sunak. Die wilde kort nadat het nieuws bekend werd nog niet publiekelijk reageren op zijn promotie, maar insiders melden dat hij wel populair is bij Downing Street 10.

'Stroman van Cummings' volgt Javid op

Labours schaduwminister voor Financiën, John McDonnell, zei dat Cummings "duidelijk het gevecht heeft gewonnen om de absolute controle over Financiën over te nemen en zijn stroman te installeren als minister. Dit moet een historisch record zijn: een regering in crisis na slechts twee maanden aan de macht te zijn."

Javid zit sinds 2010 in het Lagerhuis voor het district Bromsgrove. Hij werd in april 2018 minister van Binnenlandse Zaken en was de eerste man van Aziatische afkomst in een Brits kabinet. Javid werd in juli 2019 door Johnson aangesteld als minister van Financiën, de belangrijkste post na de premier.