Niet alle Nederlanders zijn negatief over hun tijd op het dolende cruiseschip Westerdam. Passagiers Joop van Niekerk en Neline Simons zijn vol lof over de bemanning en rederij Holland America Line (HAL). Donderdagochtend (lokale tijd) kwam het schip aan in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville.

Volgens de twee Nederlanders heeft de HAL zich "zeer genereus" opgesteld. "De sfeer aan boord was prima en nergens was sprake van een bedreigende situatie of iets dergelijks", zeggen zij.

Op het moment dat er nog veel onduidelijk was over de eindbestemming van de Westerdam, sprak NU.nl een andere Nederlandse passagier op het schip. De ervaring aan boord van die opvarende was minder positief: met name de informatievoorziening op de Westerdam zou ondermaats zijn, al kwamen bemanningsleden wel behulpzaam over.

Niekerk en Simons zeggen het beeld van "slechte informatievoorziening of een onvoorbereide crew" niet te herkennen. Ook andere passagiers zijn "echt vol lof over de bemanning, de kapitein en de organisatie", aldus het echtpaar. Ze zijn wel blij dat ze "straks vaste grond onder de voeten hebben" en dat er nu duidelijkheid is.

Cruisetoeristen wachten tot ze van boord mogen

Op het moment van spreken wachtten Niekerk en Simons samen met de andere 1.453 passagiers tot ze aan wal mochten. Voordat de passagiers van boord kunnen, moeten zij nog eenmaal een medische controle ondergaan.

Ook moeten er volgens het echtpaar nog ongeveer dertienhonderd visa aangemaakt worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat medewerkers van de Nederlandse ambassade in Bangkok naar Cambodja zijn gereisd om de Nederlandse passagiers bij te staan.

De HAL regelt en betaalt voor alle passagiers de reis naar het vliegveld in Cambodja. Daarvandaan kan iedereen naar zijn of haar land terugvliegen. Ook krijgt iedereen geld terug en een tegoedbon voor een volgende cruise bij de rederij.