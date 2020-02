De bosbranden in de Australische staat New South Wales zijn officieel onder controle, heeft een woordvoerder van de lokale brandweer donderdag bekendgemaakt. Vanwege de aanhoudende bosbranden gold lange tijd de noodtoestand in de regio.

"Het is ontzettend goed nieuws", zo zegt de woordvoerder van de brandweer. In het zuiden van het land zijn nog enkele vuren, maar die zijn wel onder controle. "We kunnen ons nu richten op het herbouwen."

New South Wales is zwaar beschadigd door de hevige branden, die sinds november woeden. Door een combinatie van toenemende droogte en de hitte ontstonden de vuren en konden die zich snel uitbreiden.

De brandweer had dan ook ontzettend veel moeite alle brandhaarden onder controle te krijgen, maar werd uiteindelijk geholpen door de forse regenval van begin deze maand.

Talloze dieren, waaronder koala's, zijn gestorven.