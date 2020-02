In de Chinese provincie Hubei zijn woensdag 242 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus 2019-nCov, meldt de lokale gezondheidsautoriteit. Het is het hoogste aantal sterfgevallen in één dag tijd tot nu toe. Ook het aantal besmettingen met het virus in de provincie is met 14.840 toegenomen tot 48.206.

Het totale dodenaantal van COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, is woensdag gestegen van 1068 tot 1310.

Woensdag meldde de gezondheidsorganisatie WHO nog dat het aantal besmettingen met het virus stabiliseert. China meldde toen het laagste aantal nieuwe besmettingen in twee weken tijd. Wel benadrukte de organisatie dat het einde van de epidemie nog niet in zicht is.

De toename is grotendeels te verklaren door een nieuwe definitie van de overheid om het virus vast te stellen. 13.332 van de nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op basis van deze nieuwe definitie. Ook bij 135 van de 242 sterfgevallen is dat het geval.

Besmetting wordt nu, naast op een test, ook gebaseerd op een klinische diagnose. Dit betekent dat mensen die symptomen hebben en bij wie tijdens een CT-scan geïnfecteerde longen te zien zijn ook gediagnosticeerd worden.

De Chinese provincie Hubei staat bekend als het epicentrum van het coronavirus. Het virus brak in december uit in de stad Wuhan in de provincie. Wereldwijd zijn volgens de autoriteiten nu zo'n 60.000 besmettingsgevallen bevestigd.