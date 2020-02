In de Chinese provincie Hubei zijn woensdag 242 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus 2019-nCoV, meldt de lokale gezondheidsautoriteit. Het is het grootste aantal sterfgevallen in één dag tijd tot nu toe. Het aantal besmettingen met het virus in de provincie steeg met 14.840 tot 48.206. Deze stijgingen zijn grotendeels te verklaren door een nieuwe manier van diagnosticeren.

Het totale dodenaantal als gevolg van COVID-19, de ziekte die door het coronavirus veroorzaakt wordt, is woensdag gestegen van 1.068 tot 1.310.

Behalve bloedtest ook CT-scan

Voorheen werd een besmetting alleen officieel vastgesteld op basis van een bloedtest. In de provincie Hubei is echter een groot tekort aan dit soort testen, en als er wel werd getest kon het dagen duren voordat de uitslag er is. Voortaan kan de diagnose daarom ook al worden gesteld op basis van een CT-scan van geïnfecteerde longen.

De toename is grotendeels te verklaren door een nieuwe manier van de overheid om het virus vast te stellen. 13.332 van de nieuwe besmettingen zijn op basis hiervan vastgesteld. Ook bij 135 van de 242 nieuwe sterfgevallen is dat het geval.

Wereldwijd 60.000 besmettingsgevallen

De Chinese provincie Hubei staat bekend als het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, die in december plaatsvond in de stad Wuhan. Wereldwijd zijn volgens de autoriteiten nu zo'n 60.000 besmettingsgevallen bevestigd.

Woensdag meldde de gezondheidsorganisatie WHO nog dat het aantal besmettingen met het virus stabiliseert. China meldde toen het kleinste aantal nieuwe besmettingen in twee weken tijd. Wel benadrukte de organisatie dat het einde van de epidemie nog niet in zicht is.