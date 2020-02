Het Nederlandse cruiseship de Westerdam is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) aangekomen in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville. Het schip voer bijna twee weken lang rond op de Zuid-Chinese zee, nadat de autoriteiten van vijf landen de passagiers geen toegang boden uit angst voor het virus 2019-nCov.

De 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, mogen donderdag iets na 07.00 uur (lokale tijd) van boord.

De Westerdam vertrok op 1 februari vanuit Hongkong en zou oorspronkelijk zaterdag eindigen in de Japanse havenstad Yokohama. Vanwege de uitbraak van het coronavirus weigerden Japan, Taiwan, Guam, de Filipijnen en Thailand het in Rotterdam geregistreerde schip toegang te geven tot hun havens. Alleen in Taiwan werd een tussenstop gemaakt.

Niemand aan boord is besmet met het coronavirus. Alle opvarenden zijn twee keer gecontroleerd op het virus, namelijk toen zij aan boord gingen en halverwege de reis.

De bemanning zocht sinds vorige week naar een uitwijklocatie. In eerste instantie mocht het schip naar Thailand, waarna alle passagiers vervoerd zouden worden naar de luchthaven in Bangkok, maar de autoriteiten wilden later toch niet dat de reizigers aan wal zouden komen.

De rederij Holland America Line (HAL) regelt en betaalt voor alle passagiers vluchten naar de Cambodjaanse stad Phnom Penh, waarvandaan de gasten hun thuisreis zelf kunnen vervolgen. Alle toeristen krijgen hun geld terug en ontvangen een tegoedbon voor een volgende cruise bij de HAL.