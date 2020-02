Russische autoriteiten vroegen Nederland of ze drie Russische verdachten in de MH17-zaak zelf mogen vervolgen, blijkt woensdag uit een brief van minister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus zei in een reactie op het verzoek dat het overdragen van de vervolging "geen optie" is, schrijft hij aan de Kamer. Hij vroeg de Russische autoriteiten wel of ze bereid waren om het uiteindelijke vonnis over te nemen en de straffen zelf uit te voeren. Het is niet duidelijk of Rusland hierop geantwoord heeft .

Drie van de vier mannen die worden vervolgd voor hun aandeel in het neerhalen van MH17, hebben de Russische nationaliteit. Het gaat om Igor Girkin (48), zijn rechterhand Sergey Dubinsky (56) en diens assistent Oleg Pulatov (52). De vierde verdachte Leonid Kharchenko (47) is een Oekraïner.

De rechtszaak tegen de vier begint op 9 maart in de zittingszaal van het Justitieel Complex bij Schiphol. Het proces zal online live te volgen zijn. Waarschijnlijk zullen de verdachten niet bij de zitting aanwezig zijn. Rusland land weigert ze uit te leveren.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2015 boven Oekraïne neergehaald. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven. De vier mannen zouden onder meer de buk-raket hebben vervoerd waarmee het toestel was beschoten.