De stijging in het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus 2019-nCoV stabiliseert, meldt de gezondheidsorganisatie WHO woensdag. De WHO benadrukt echter wel dat dit nog niet het einde van de epidemie is: "Deze uitbraak kan nog alle kanten op."

China meldde woensdag het laagste aantal nieuwe besmettingen in twee weken tijd. Daarbij komt dat het virus buiten de provincie Hubei, waar het virus uitbrak, zich minder agressief en snel verspreidt. Dit komt volgens de WHO omdat China "goede dingen doet" om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Van alle besmettingen met het virus buiten China komt 22 procent door lokale transmissie. In de rest van de gevallen zijn de patiënten binnen China besmet geraakt.

Woensdag maakte het ministerie van Volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk bekend dat er in het land een negende besmetting is geconstateerd, maar deze patiënt heeft het virus in China opgelopen.

Al ruim duizend personen overleden door virus

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 40.000 mensen besmet met 2019-nCoV en zijn meer dan duizend personen overleden aan de gevolgen van het virus.

De Verenigde Naties hebben een crisismanagementteam opgericht. Hierdoor kan de WHO zich volledig richten op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De organisatie noemt de uitbraak van het virus een grote bedreiging voor de mensheid.