Paus Franciscus geeft toch geen toestemming om het priesterschap in het Amazonegebied open te stellen voor getrouwde mannen. De beslissing wordt gezien als een van de belangrijkste momenten van zijn pontificaat tot nu toe.

De 83-jarige Argentijnse paus had het omstreden voorstel eerder wel in overweging genomen. Latijns-Amerikaanse bisschoppen wilden het celibaat in het Amazonegebied versoepelen om een tekort aan priesters tegen te gaan.

De celibaat is de belofte die katholieke priesters afleggen om ongehuwd te blijven. De mogelijke versoepeling maakte veel los binnen de kerk. Conservatieve geestelijken vreesden dat het de deur open zou zetten tot een compleet einde van het celibaat binnen de kerk.

Voor progressieve geestelijken lijkt het uitblijven van goedkeuring een nederlaag. Zij verwelkomden juist progressievere standpunten van de paus op verschillende punten, zoals het openstellen van de kerk voor gescheiden katholieken en een meer open houding naar homoseksuelen. Ook waren zij blij met de bereidheid van Franciscus om de problemen met seksueel misbruik binnen de kerk tot op zekere hoogte aan te pakken.

Op het celibaat bestaan al enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor priesters van Oosters-katholieke kerken en Anglicaanse priesters die zich tot het katholicisme bekeren.

Afgetreden paus Benedictus sprak zich uit

Latijns-Amerikaanse bisschoppen stelden ook voor om toe te staan dat vrouwen permanent diaken kunnen worden in het Amazonegebied. Ook wilden ze dat de liturgie opengesteld werd voor meer inheemse elementen. Franciscus heeft ook hier geen goedkeuring aan verleend.

De controverse bereikte een hoogtepunt toen de voormalige paus Benedictus in een boek waarschuwde tegen versoepeling van de regels. "Het lijkt niet mogelijk om beide roepingen (priesterschap en het huwelijk, red.) tegelijk uit te voeren", schreef hij.

De 92-jarige Benedictus trad in 2013 af als paus en beloofde zich niet in te mengen met het pontificaat van zijn opvolger. Hij zei destijds "verstopt voor de wereld" te zullen blijven. Hij trad als eerste paus in bijna zeshonderd jaar af.