Het Nederlandse cruiseschip Westerdam zet koers richting de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville, waar de 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, donderdag om 7.06 uur (lokale tijd) van boord mogen, meldt de rederij Holland America Line (HAL) woensdag.

Hiermee wordt afgeweken van het eerdere plan om naar Bangkok te varen, omdat de Thaise autoriteiten de passagiers niet aan wal wilden laten uit angst voor het virus 2019-nCoV.

De Westerdam laat weten "extreem dankbaar te zijn voor de steun van de Cambodjaanse autoriteiten". De HAL regelt en betaalt voor alle passagiers vluchten naar de Cambodjaanse stad Phnom Penh, waarvandaan de gasten hun thuisreis zelf kunnen vervolgen.

Het schip heeft altijd gezegd dat niemand aan boord besmet is met coronavirus. Reizigers zijn tweemaal gecontroleerd op dit virus, namelijk toen zij aan boord gingen in Hongkong en halverwege de zeereis.

Vanwege de 'mislukte' cruise krijgen alle toeristen hun geld terug en ontvangen zij een tegoedbon voor een volgende cruise bij de HAL.

Schip doolde een week rond op zee

Het schip vertrok op 1 februari vanuit Hongkong voor een veertiendaagse cruise langs onder meer Japan, de Filipijnen en Taiwan. Vanwege de uitbraak van het coronavirus weigerden landen het schip echter de toegang tot hun havens. De Westerdam maakte alleen een tussenstop in Taiwan.

Woensdag is het schip precies een week op volle zee. Al die tijd was de bemanning naarstig op zoek naar een uitwijklocatie. In eerste instantie werd die geboden door Thailand, maar de autoriteiten wilden later toch niet dat reizigers aan wal zouden komen.

De cruise zou oorspronkelijk zaterdag eindigen in Yokohama. De rederij heeft de eerstvolgende vaarreis vanuit de Japanse havenstad afgelast en evalueert "welke impact de huidige havenbeperkingen in Azië hebben op onze cruises die vertrekken op 29 februari of later".