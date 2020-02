113 diersoorten hebben "dringende hulp" nodig nadat hun leefgebieden zijn aangetast door de bosbranden, blijkt uit een lijst die is opgesteld door Wildlife and Threatened Species Bushfire Recovery.

Bijna alle 113 soorten op de lijst zijn minstens 30 procent van hun leefgebied verloren, melden de onderzoekers.

Onder meer twintig reptielsoorten, zeventien vissoorten, negentien zoogdiersoorten en dertien vogelsoorten hebben dringende hulp nodig. Volgens de onderzoekers moeten de diersoorten intensief bij hun herstel worden ondersteund.

Een aantal diersoorten die al bedreigd werden, zoals de Pugh's-kikker, Blue Mountains-waterhagedis en de Kangaroo Island-smalvoetbuidelmuis, zijn door de branden bijna uitgestorven. Ook soorten die voor de bosbranden niet in gevaar waren, worden nu wel bedreigd.

Plantensoorten en andere ongewervelde dieren zullen binnenkort aan de lijst worden toegevoegd.

Bosbranden nemen af door regen

Deze week woeden er voor het eerst in maanden minder dan 42 branden in de staat New South Wales en zijn er geen actieve waarschuwingen voor het vuur. Dit is te danken aan de grote regenval. Volgens autoriteiten bestaat de kans dat eind deze week alle branden in dichtbevolkte gebieden gedoofd zijn.

Vlammenzeeën teisteren Australië sinds september vorig jaar. Tot nu toe kwamen 33 mensen en ongeveer een miljard dieren om het leven. Een gebied ter grootte van Griekenland en ten minste 2.500 huizen zijn in de as gelegd.