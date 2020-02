Democratische presidentskandidaat Bernie Sanders staat op kop in de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire. Ook kondigden twee presidentskandidaten in de nacht van dinsdag op woensdag aan niet meer mee te zullen doen aan de strijd om het Amerikaanse presidentschap.

Om 4.00 uur (Nederlandse tijd) was 65 procent van de stemmen geteld. Sanders leidt met 27 procent van de stemmen. Hij wordt op de voet gevolgd door Pete Buttigieg (24 procent) en Amy Klobuchar (20 procent). Buttigieg won vorige week met een miniem verschil de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa.

Oud vice-president Joe Biden en senator Elizabeth Warren hadden tegenvallende resultaten in New Hampshire. Beide wisten niet meer dan tien procent van de stemmen te bemachtigen, wat zou betekenen dat deze voorverkiezingen hen geen kiesmannen oplevert.

Verder maakte Democratische presidentskandidaten Andrew Yang en Michal Bennet bekend niet meer mee te zullen doen aan de presidentsrace. Vanwege het weinig aantal stemmen in beide voorverkiezingen besloten de kandidaten dat het beter was om nu op te geven.