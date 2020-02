Vier Amerikaanse openbaar aanklagers hebben dinsdag medegedeeld zich terug te zullen trekken uit de zaak van Trump-adviseur Roger Stone, nadat Amerikaanse president Donald Trump eerder op de dag had geklaagd dat de geëiste gevangenisstraf tegen Stone te hoog zou zijn.

Ook liet het Amerikaanse Ministerie van Justitie dinsdag weten een kortere gevangenisstraf voor Stone te zullen eisen.

Maandag werd bekend dat er zeven tot negen jaar tegen Stone werd geëist, vanwege het afleggen van valse verklaringen tegen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, het beïnvloeden van getuigen en het dwarszitten van de rechtsgang. Een jury achtte dat in november bewezen.

President Trump noemde de strafeis dinsdag op Twitter een "gerechtelijke blunder". Later vertelde hij aan verslaggevers niet in gesprek te zijn met het Ministerie van Justitie over de zaak.

Niet lang na de Tweet werd bekend dat de vier openbaar aanklagers verantwoordelijke voor de strafeis zich terug zullen trekken uit de zaak, vanwege inneming van bovenaf vanuit het Ministerie van Justitie. Eén van de aanklagers, Jonathan Kravis, heeft zelfs ontslag genomen.

Naar verwachting zal een nieuwe strafeis vanuit het Ministerie van Justitie niet lang op zich laten wachten. Op 20 februari doet de Amerikaanse rechtbank uitspraak over de straf die Stone zal moeten uitzitten.