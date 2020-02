Het allereerste homohuwelijk in Noord-Ierland is dinsdag gesloten, meldt BBC News. Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht werd er in oktober 2019 gelegaliseerd.

Dinsdag trouwden Robyn Peoples uit Belfast en Sharni Edwards uit Brighton met elkaar. De ceremonie vond plaats in een hotel in Carrickfergus in het graafschap County Antrim.

"Onze liefde is persoonlijk maar de wet die ervoor zorgde dat wij niet konden trouwen, heeft te maken met politiek", zei Peoples tegen BBC News. De twee zeggen erg blij te zijn met hun huwelijk. "We zijn vereerd dat ons huwelijk een mijlpaal is voor gelijke rechten in Noord-Ierland", aldus Edwards.

In juli 2019 werd de legalisering van het homohuwelijk al goedgekeurd. Tot oktober hadden partijen de gelegenheid om nog aanpassingen voor te stellen. Uiteindelijk werd het homohuwelijk samen met het recht op abortus op 22 oktober 2019 in Noord-Ierland gelegaliseerd.

De grootste partij in Noord-Ierland, de Democratic Unionist Party (DUP), is een fel tegenstander van onder meer het recht op abortus en probeerde tot de laatste uren de wetswijzigingen tegen te houden.