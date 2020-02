Passagiers op het Nederlandse cruiseschip Westerdam moeten informatie over de bestemming van hun reis hoofdzakelijk vernemen via de media en sociale media. De mededelingen aan boord van het schip zijn zeer summier, vertelt één van de opvarenden dinsdag aan NU.nl.

Zo zegt de 62-jarige Nederlandse, die niet met haar naam in het artikel wil, dat zij in eerste instantie via de media vernam dat hun schip richting Bangkok zou varen. Ook het nieuws dat passagiers een temperatuurmeting moesten ondergaan ter controle op het virus 2019-nCoV las zij in berichten op internet.

"Het is vreemd dat zo'n megaorganisatie op deze manier communiceert", zegt de vrouw, die samen met haar zus reist. Volgens de Nederlandse zijn bemanningsleden weliswaar behulpzaam, maar zijn zij duidelijk "niet voorbereid op deze situatie".

Passagiers zijn volgens haar "kalm en afwachtend". In totaal zijn 1.455 reizigers aan boord, onder wie 91 Nederlanders. Ook zijn 802 bemanningsleden werkzaam op het schip. Geen van de in totaal 2.257 opvarenden is besmet met het coronavirus.

Dit is de vaarroute die het cruiseschip tot nu toe heeft afgelegd. Passagiers kunnen de reis zo aan boord volgen.

Passagiers moesten vlucht boeken vanaf Bangkok

Maandagmiddag kregen de cruisetoeristen "het dringende verzoek om vliegtickets te kopen". Gasten moesten daarbij laten weten of ze donderdagavond of vrijdag naar huis wilden vliegen vanuit Bangkok. In de Thaise hoofdstad zou het schip welkom zijn. Totdat de Thaise minister van Volksgezondheid dinsdagochtend ineens zei dat passagiers niet van boord mogen in Bangkok.

Volgens de Nederlandse gaan zij en haar zus er echter nog steeds van uit dat zij donderdag in Thailand aan wal mogen. De zussen hebben namelijk een vlucht richting Dubai op donderdagavond geboekt.

De cruisemaatschappij Holland-Amerika Lijn laat dinsdagavond weten dat het nog altijd niet duidelijk is of de passagiers van boord mogen. "Op dit moment doen we ons best om zo snel mogelijk met informatie te komen. We snappen dat de situatie verwarrend is voor onze gasten en hun families en bedanken hen voor hun geduld."

NU.nl is nog in afwachting van een uitgebreidere reactie op de uitspraken van de 62-jarige Nederlandse passagier.

Westerdam voer een week lang doelloos rond

De Westerdam vertrok op 1 februari vanuit Hongkong. Oorspronkelijk zou het schip een cruise maken langs onder meer Japan, de Filipijnen en Taiwan, maar uit angst voor het coronavirus ontzegden landen het schip de toegang tot hun havens. Vervolgens voer het schip bijna een week lang doelloos rond op de Zuid-Chinese Zee.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft NU.nl laten weten dat Nederland "zijn best doet om op politiek en diplomatiek niveau een oplossing te vinden" voor het in Rotterdam geregistreerde schip.

Op verzoek van de geïnterviewde is haar naam weggelaten. De naam is bekend bij de redactie.