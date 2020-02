Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de ziekte die door het virus 2019-nCoV wordt veroorzaakt een naam gegeven. De naam van de ziekte is COVID-19, meldt de WHO dinsdag op Twitter.

De WHO heeft de naam samen met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (afgekort tot OIE) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (afgekort tot FAO) vastgesteld.

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zegt dat er een naam moest worden bedacht die niet verwijst naar een bepaalde geografische locatie, een dier of een groep mensen.

Ook moest de naam goed uitspreekbaar zijn. Volgens Tedros is het geven van een naam belangrijk, omdat dit voorkomt dat er andere, foutieve namen worden gebruikt die onnauwkeurig of stigmatiserend kunnen zijn.

Virus eiste al ruim duizend dodelijke slachtoffers

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 40.000 mensen besmet met 2019-nCoV. Zeker 1.018 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Het virus werd ontdekt in de Chinese provincie Hubei.

De Verenigde Naties heeft een crisismanagementteam opgericht. Dit team zorgt ervoor dat de WHO zich volledig kan richten op het voorkomen van verspreiding van het virus. De organisatie noemt de uitbraak van het virus een grote bedreiging voor de mensheid.

94 Vaccin tegen coronavirus duurt nog maanden, is het nog nodig?

Verbetering: In de vorige versie van dit artikel werd gemeld dat het coronavirus zelf de naam COVID-19 had gekregen. Het gaat echter om de naam van de ziekte die het coronavirus veroorzaakt en dus niet om het virus zelf.