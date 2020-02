De Britse politie heeft nog eens twee verdachten opgepakt voor de dood van 39 Vietnamese migranten in een vrachtwagen, meldt de politie dinsdag. De slachtoffers waren al overleden toen ze afgelopen najaar in Grays, nabij de haven van Purfleet, werden aangetroffen door de hulpdiensten.

Een 22-jarige man is maandag in Noord-Ierland opgepakt op verdenking van doodslag en zijn assisterende rol bij het faciliteren van illegale immigratie. Eind januari werd in Duitsland een 43-jarige verdachte opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van 39 gevallen van doodslag.

In de zaak rondom de mensensmokkel zijn inmiddels circa twintig arrestaties verricht, onder meer in Vietnam. Meerdere personen worden verdacht van doodslag en mensenhandel. Onder hen is de chauffeur van de vrachtwagen.

De 25-jarige chauffeur zegt dat hij schuldig is aan het assisteren bij illegale immigratie en het toe-eigenen van crimineel eigendom, maar niet aan 39 gevallen van doodslag.

De slachtoffers, onder wie twee vijftienjarige jongens, zaten al zeker tien uur in de gekoelde trailer van de vrachtwagen voordat ze ontdekt werden. De wagen kwam vanuit het Belgische Zeebrugge per boot aan in Engeland.

Volgens voorlopige onderzoeksresultaten zijn de Vietnamezen overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek en oververhitting in een afgesloten ruimte. Deze doodsoorzaak is nog onofficieel.