De officier van justitie in New York heeft besloten opnieuw naar het onderzoek naar de moord op Malcolm X in 1965 te kijken. Drie mannen zijn veroordeeld voor het doodschieten van de radicale burgerrechtenactivist, maar de zaak is omstreden vanwege het gebrek aan hard bewijs tegen twee van hen.

Muhammad Abdul Aziz (ook wel bekend als Norman 3X Butler) en Khalil Islam (ook wel bekend als Thomas 15X Johnson) hebben altijd volgehouden dat ze onterecht zijn veroordeeld.

De derde veroordeelde, Mujahid Abdul Halim (ook wel bekend als Thomas Hagan), heeft zijn betrokkenheid bekend, maar stelde dat de twee andere opgepakte mannen inderdaad onschuldig zijn. Er was dan ook alleen fysiek bewijs tegen de in 2010 vrijgelaten Halim gevonden.

Islam is na zijn celstraf in 1987 vrijgelaten en in 2009 overleden, Aziz is sinds 1985 op vrije voeten en probeert nog altijd zijn naam te zuiveren. Het Innocence Project, een organisatie die zich inzet voor mogelijk onschuldig veroordeelden, bemoeit zich actief met de zaak. Er is ook een documentaire over op Netflix verschenen: Who Killed Malcolm X?.

Malcolm X, in 1925 geboren als Malcolm Little, was lange tijd een van de leiders van de radicale burgerrechtenbeweging Nation of Islam, die opkwam voor de rechten van de onderdrukte zwarte bevolking van de VS. De Nation of Islam voerde een strijd tegen de segregatiewetten en was net als een deel van de witte bevolking overtuigd van de superioriteit van het eigen ras. De Nation Of Islam vond dat de zwarte man daarom niets in de VS te zoeken had en vond dat de banden met witte mensen moesten worden verbroken. Malcolm X pleitte er daarom voor dat de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afro-Amerikanen moesten terugkeren naar Afrika.

Een jaar voor zijn dood stapte Malcolm X uit de beweging na een interne ruzie. X stapte uit de NOI nadat hij na zijn reis naar Mekka anders is gaan denken over de burgerrechtenstrijd zoals die door de NOI-leider Elijah Muhammed gevoerd werd. De organisatie was volgens X te radicaal en hij wilde een eigen burgerrechtenbeweging starten.

Tijdens een toespraak in New York in 1965 werd hij met meerdere schoten om het leven gebracht.