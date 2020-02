Nederland doet zijn best om "op politiek en diplomatiek niveau" een oplossing te vinden voor het dolende Nederlandse cruiseschip Westerdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat hiervoor in contact met de Thaise autoriteiten, die de passagiers niet aan land laten uit angst voor de verspreiding van het coronavirus 2019-nCoV.

Nederland trekt hierbij op met de Verenigde Staten, waar het hoofdkwartier van rederij Holland America Line (HAL) gevestigd is.

Het in Rotterdam geregistreerde schip zou donderdag mogen afmeren in een Thaise haven vlak bij Bangkok, waarna alle passagiers vervoerd zouden worden naar de luchthaven van de Thaise hoofdstad. De Thaise minister van Volksgezondheid gaf dinsdag echter het bevel dat niemand van boord mag.

Niemand van de opvarenden is echter besmet met het coronavirus, stelden medisch specialisten op het schip vast. Zij stonden hierover in contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Het is onduidelijk waarom Thailand van gedachten is veranderd.

Nog geen hulpverzoeken van Nederlanders aan boord

Aan boord van de Westerdam bevinden zich 1.455 opvarenden, onder wie 91 Nederlanders en 802 bemanningsleden. Volgens de HAL zijn alle gasten aan boord veilig en worden zij goed verzorgd. Buitenlandse Zaken zegt nog geen hulpverzoeken te hebben gekregen van Nederlanders op het schip.

De Westerdam is al bijna een week op zoek naar een uitwijkroute. De meeste omliggende landen wilden het schip echter niet in hun havens hebben, uit angst voor het virus.

De cruiseboot vertrok op 1 februari vanuit Hongkong voor een vaartocht langs onder meer Japan, de Filipijnen en Taiwan. Van die cruise kwam vervolgens weinig terecht.