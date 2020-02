De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft het bevel gegeven om de militaire overeenkomst met de Verenigde Staten op te zeggen, meldt zijn woordvoerder dinsdag. Het is een volgende stap in de bekoelde relatie tussen de landen.

Duterte heeft het verdrag al eerder op de korrel genomen, maar lijkt nu definitief de stekker eruit te willen trekken.

Het besluit volgt na een diplomatieke ruzie over senator Ronald dela Rosa, die bekritiseerd wordt vanwege zijn rol in de bloedige drugsoorlog die woedt in het land. De VS besloot in januari zijn visum in te trekken, wat Duterte ertoe bewoog ministers op te roepen niet meer naar het land te reizen.

De woordvoerder van de president stelde tijdens de persconferentie dat het tijd is dat de Filipijnen op eigen benen gaan staan en dat het land niet meer moet leunen op een ander land.

Het pact, dat in 1998 werd gesloten, zag er onder meer op toe dat troepen militaire oefeningen konden doen en humanitaire hulp konden verlenen.