Passagiers van het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mogen niet aan land in Thailand, laat de Thaise minister van Volksgezondheid dinsdag weten op Facebook. Er zijn 1.455 passagiers aan boord van het schip, onder wie 91 Nederlanders.

De passagiers mogen niet aan land uit angst voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV. Het in Rotterdam geregistreerde schip zou donderdag aanmeren in Thailand, waarna alle passagiers vervoerd zouden worden naar de luchthaven in Bangkok, waar ze zelf hun reis zouden mogen vervolgen.

"Ik heb het bevel gegeven dat niemand van boord mag", aldus de Thaise minister.

Het schip kreeg afgelopen weekend te horen dat het welkom was in de haven van de Thaise stad Laem Chabang. De Westerdam moest echter eerst aantonen dat niemand aan boord besmet was met het nieuwe coronavirus. De cruiseboot heeft hiervoor medische specialisten aan boord. Zij stonden in contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid.

Uiteindelijk werd vastgesteld dat geen enkele passagier besmet is geraakt met het virus.

Waarom de Thaise minister nu ineens van gedachten is veranderd, is onduidelijk. Het schip van de Holland America Line (HAL) vaart al dagen rond in de Zuid-Chinese Zee, op zoek naar een plek om aan te meren. Eerder weigerden Japan en de Filipijnen het schip al de toegang.

HAL laat weten zich bewust te zijn van de situatie, maar geen verdere informatie te kunnen geven over de kwestie. "We werken actief aan deze zaak en zullen een update geven zodra dat mogelijk is", laat het bedrijf in een verklaring weten.