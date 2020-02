De oppositiepartijen Fianna Fáil en Sinn Féin zijn met respectievelijk 38 en 37 zetels de winnaars van de Ierse parlementsverkiezingen. De laatste stemmen werden in de nacht van maandag op dinsdag geteld.

Sinn Féin kon vanwege een tekort aan kandidaten niet alle 38 zetels vullen. Het verschil tussen Fianna Fáil en Sinn Féin was klein genoeg om de 38e zetel daarom aan Fianna Fáil over te dragen. De Fine Gael-partij van de huidige premier Leo Varadkar kreeg 35 zetels.

Het is voor het eerst dat Sinn Féin, de voormalige politieke vleugel van de terreurgroep IRA, zo'n grote overwinning boekt bij de verkiezingen. Ierse media spreken van een politieke aardverschuiving. De partij heeft met progressieve standpunten vooral jongere kiezers voor zich gewonnen.

Geen enkele partij heeft een meerderheid in het parlement kunnen behalen, dat uit 160 zetels bestaat. Ook een coalitie van de twee grootste partijen zal steun moeten vinden bij een andere partij. Naar verwachting zal die worden gezocht bij de Green Party (twaalf zetels), of bij de Labour Party of Social Democrats, die elk zes zetels hebben.

Eerder sloot zowel Fine Gael als Fianna Fáil het linkse Sinn Féin uit van een mogelijk coalitie. Hoe onderhandelingen nu precies zullen verlopen, is nog onduidelijk.