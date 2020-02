De Amerikaanse officier van Justitie heeft maandag zeven tot negen jaar cel geëist tegen Roger Stone, de voormalige adviseur van president Donald Trump die in november schuldig werd bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek.

Volgens de officier past de lengte van de geëiste gevangenisstraf bij de ernst van de misdaden. Een twaalfkoppige jury achtte in november bewezen dat Stone vijf keer valse verklaringen heeft afgelegd tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een getuige heeft beïnvloed en zodoende de rechtsgang dwarszat.

Op 20 februari doet de Amerikaanse rechtbank uitspraak over de straf die Stone zal moeten uitzitten.

Het Ruslandonderzoek werd in maart 2019 afgerond door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij was aangesteld om de rol van de Russische regering bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 te onderzoeken.

Volgens Mueller heeft Rusland op "overweldigende en systematische wijze" invloed gehad, maar is er onvoldoende bewijs voor een samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen.