Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mag aanmeren in de Thaise haven Laem Chabang, vlak bij Bangkok. De 1.455 passagiers zullen daar donderdag van boord gaan, meldt de Holland America Line (HAL) maandag. Het in Rotterdam geregistreerde schip was al dagen op zoek naar een uitwijkroute.

De cruisemaatschappij regelt voor alle reizigers vervoer naar de luchthaven van Bangkok, waarna zij hun reis zelf kunnen vervolgen. Alle passagiers krijgen hun geld terug en ontvangen een tegoedbon voor een volgende cruise.

Het schip kreeg afgelopen weekend te horen dat het welkom was in de haven. De Westerdam moest echter eerst aantonen dat niemand op het schip besmet was met het nieuwe coronavirus. De cruiseboot heeft hiervoor medische specialisten aan boord. Zij stonden in contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid.

De cruisemaatschappij benadrukte eerder al dat niemand aan boord besmet was en dat het schip ook niet in quarantaine was. Toch waren omliggende landen huiverig en wilde niemand de 2.200 opvarenden ontvangen uit angst voor het virus. Zo weigerden Japan en de Filipijnen het cruiseschip de toegang tot hun havens.

Schip vaart al dagen rond in Zuid-Chinese Zee

De Westerdam vertrok op 1 februari vanuit Hongkong en de cruise zou volgens de planning op 15 februari eindigen in de Japanse havenstad Yokohama. Onderweg zou het schip havens in onder meer de Filipijnen, Taiwan en Japan aandoen.

De Westerdam maakte dinsdag en woensdag alleen een tussenstop in Taiwan in een haven die oorspronkelijk niet eens op de planning stond. Daarna voer het rond in de Zuid-Chinese Zee op zoek naar een uitwijkroute.

De volgende cruise, die op 15 februari weer zou vertrekken vanuit Yokohama, is geannuleerd. Alle overige geplande cruises gaan in principe gewoon door volgens de HAL, "maar we gaan de komende dagen evalueren welke impact de huidige havenbeperkingen in Azië hebben op onze cruises die vertrekken op 29 februari of later".

De HAL komt later deze week met meer informatie hierover.