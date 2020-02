Annegret Kramp-Karrenbauer, de partijleider van de CDU in Duitsland, heeft zich maandag teruggetrokken als kandidaat voor het Duitse bondskanselierschap. Ook geeft ze het voorzitterschap van de CDU op.

Kramp-Karrenbauer zou moeite hebben gehad om de controle over haar partij te behouden, nadat een regionale afdeling van het CDU in de deelstaat Thüringen vorige week met de steun van de rechts-populistische partij AfD een nieuwe premier koos. De verkiezing maakte veel los in Duitsland.

De 57-jarige politicus uitte kritiek op de regionale afdeling en hun beslissing om tegen de wil van de landelijke partij in op Thomas Kemmerich van de FDP te stemmen.

Ze zegt wel aan te blijven totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Ook blijft ze waarschijnlijk wel aan als minister van Defensie.

Kramp-Karrenbauer was logische opvolger van Merkel

Kramp-Karrenbauer werd in december 2018 door de huidige bondskanselier Merkel naar voren geschoven als mogelijke opvolger.

Ze wordt vaak gezien als kopie van Merkel. De twee werken al jaren samen en hebben dezelfde nuchtere analytische politieke stijl. Kramp-Karrenbauer vaart op veel vlakken dezelfde koers als de bondskanselier.

Merkel maakte in oktober 2018 bekend dat ze in 2021 aftreedt als voorzitter van de CDU en uit de politiek stapt. De volgende Duitse parlementsverkiezingen zijn in het najaar van 2021.